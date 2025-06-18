لجنة "الهول" تجتمع في بغداد.. استعراض لنشاط نقل العائلات العراقية وملف المعتقلين

وذكر بيان لمكتب الاعرجي ورد لـ ، أنه "بتوجيه من ، ، عقدت المشرفة على مخيم الهول اجتماعها، اليوم الأربعاء، برئاسة ، ، وبحضور وزيرة الهجرة ورئيس جهاز المخابرات، ورئيس جهاز ، ونائب ، وعدد من المسؤولين في الوزارات والدوائر المعنية".واستعرض الاجتماع، "نشاط نقل العوائل العراقية من شمال شرق سوريا وواقع مركز الأمل للتأهيل النفسي والمجتمعي وعمليات التأهيل وتحديات الإدماج المجتمعي والتدقيق الأمني، وكذلك متابعة العوائل والرعاية اللاحقة".وشهد الاجتماع ايضاً، "استعراض ملف المعتقلين والأعداد التي تم استلامها من الجانب السوري، وبالأخص ما يتعلق بالقضاء العراقي، كما جرى مناقشة ملف الوثائق الشخصية لهؤلاء، وتم اتخاذ التوصيات اللازمة بشأنها، كما أوصى المجتمعون بتقييم عملية الإدماج وإعادة العوائل إلى مناطقها، وتقييم أوضاعها في مناطقها الأصلية بعد الاستقرار فيها، للوقوف على النجاحات وتأشير الإخفاقات إن وجدت".