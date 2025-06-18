تدمير طائرة مسيرة مفخخة في أربيل

وجاء في بيان للجهاز، "وفقًا لمعلومات مكافحة الإرهاب في ، اليوم الأربعاء، بالقرب من قرية شراوا، تم تدمير طائرة مسيرة مفخخة وإسقاطها".ولم يكشف البيان المزيد من التفاصيل.