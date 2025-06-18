وفاة جندي أمريكي في إقليم كردستان

أعلنت الامريكية، الأربعاء، عن وفاة جندي أمريكي في إقليم بظروف غامضة.

وقالت الوزارة في بيان، " الجندي سول فابيان يبلغ من العمر 26 عاماً توفي أثناء خدمته ضمن قوات في ".

وأضاف أن "الحادث لا يرتبط بأي أعمال قتالية وتم فتح تحقيق للوقوف على ملابسات الوفاة".