نصفهم حشد.. الكلية العسكرية الرابعة تخرّج طلاب الدورة 88

ووثقت عدسة ، مشاهد حفل تخرج الدورة 88 للكلية العسكرية الرابعة حيث أقيم الاحتفال في ، وتنوع الخريجون بين 148 خريجا لوزارة الدفاع، و288 لهيئة ، و168 خريجا للفرقة الذهبية.