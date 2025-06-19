اعتقال 2 من مثيري النزاعات العشائرية في ميسان

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، إنه "بناءً على توجيهات ، نفذت القوات الأمنية عملية نوعية في منطقة العزير جنوب المحافظة، أسفرت عن اعتقال اثنين من مثيري النزاعات العشائرية".وأضافت القيادة، أن "القوات ضبطت خلال العملية أسلحة كانت بحوزة المعتقلَين، استخدمت في نزاعات مسلحة تهدد أمن وسلامة المواطنين".وأكدت قيادة العمليات أن "حملاتها الأمنية مستمرة لملاحقة العناصر الخارجة عن القانون"، مشددة على أنها "لن تتهاون مع كل من يحاول زعزعة السلم المجتمعي أو ترويع الأهالي".