عملية أمنية تنتهي بإغلاق عدد من "الكَراجات" غير الرسمية في بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "تم غلق عدد من "الكراجات" لوقوف العجلات مخالفة للشروط والضوابط المعمول بها وانذار (٥) ساحات اخرى لاكمال الموافقات الاصولية وذلك في منطقتي(الكاظمية الدهلة)".وأضافت، ان "هذه الإجراءات تأتي حرصاً منّا على امن وسلامة المجتمع والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وعدم استغلال المواطنين من قبل ضعاف النفوس واخذ المبالغ المالية بطرق غير شرعية".ودعت عمليات : "اصحاب ساحات وقوف العجلات غير المجازة إكمال الموافقات الرسمية من الجهات ذات العلاقة لمزاولة العمل بشكل اصولي ووفق السياقات القانونية المعمول بها".