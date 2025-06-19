بعد 10 أيام.. اكثر من 200 تقاطع ورادار سرعة سيراقب ويغرّم العجلات ببغداد

وقالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " ، استمع اليوم الخميس، الى إيجاز مفصل قدمته الشركة المنفذة لمشروع الإشارات الذكية ورادارات مراقبة السرعة في ".وأضاف البيان ان "العرض تضمن المراحل الزمنية لتنفيذ إنشاء (138) تقاطعاً ذكياً و(60) راداراً ثابتاً و(40) آخر متحركاً لمراقبة سرعة المركبات ضمن الحدود الإدارية للعاصمة ".وأوضح انه "جرى الاتفاق على أن يكون الأول من شهر تموز 2025 بداية رصد وتسجيل الغرامات في التقاطعات التي تم إنجازها ضمن هذا المشروع ودخول الغرامات ضمن النظام الفني لمديرية المرور العامة".وأكد الوزير على أن "هكذا مشاريع تقلل من الحوادث المرورية وتحافظ أرواح المواطنين وعلى النظام وتعطيني انطباعاً حضارياً".