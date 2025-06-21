مصدر يكشف طبيعة الانفجار الذي سمع في سماء بغداد فجر اليوم

وقال المصدر لـ ، ان "ما سمع فجر اليوم من صوت انفجار في سماء ، ناتج عن سقوط خزان وقود تابع لصاروخ ايراني ضمن المنطقة الرابطة بين قضاء والرضوانية دون اصابات تذكر".وأضاف ان "ذلك جاء خلال مرور صواريخ ايرانية في سماء ".