العثور على بقايا "مُسيرة" شمال البصرة

وقال المصدر لـ ، إن "القوات الأمنية عثرت على بقايا طائرة مسيرة قرب منطقة الطمر الصحي في ناحية المصطفى ضمن قضاء الدير شمال ".وبين، انه لم تعرف حتى الآن عائدية الطائرة.