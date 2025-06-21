وزير الداخلية يوجه بملاحقة أي محاولة لإضعاف القوات الأمنية

وذكر بيان لمكتبه ورد لـ ، إن " ، ترأس اليوم السبت، اجتماعاً في مقر وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، ضم الوكيل وعدد من القادة والضباط بحضور مدراء الاستخبارات في المحافظات عبر الدائرة ".وأكد الوزير على "أهمية الجهد الاستخباري وعدم السماح لأي شخص مهما كانت صفته او عنوانه أن يخل بالأمن والنظام العام، مشددًا على متابعة الخلايا النائمة وملاحقة أي محاولة لإضعاف قواتنا الأمنية البطلة أو التجاوز عليها، موجهاً باتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق كل من يحاول الإخلال بأمن البلد، ومتابعة المروجين للعنف وخطاب الكراهية وزعزعة الاستقرار المجتمعي".كما شدد الوزير على "قيام جميع مفاصل الوزارة بواجباتها بتعزيز الأمن المناطقي وإنجاح هذه التجربة الأمنية بالتعاون مع الشرطة المحلية وباقي تشكيلات ".