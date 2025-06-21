في البصرة.. تفجير تحت السيطرة مساء اليوم

أعلنت ، مساء السبت، عن تفجير تحت السيطرة مساء اليوم.

وقالت القيادة في بيان، "سيقوم الجهد الهندسي لقيادة عمليات باجراء تفجير واتلاف مخلف حربي قديم (تحت السيطرة) وتم الابلاغ عنه من قبل المواطنين في قضاء منطقة الصحفيين بعيدا عن اماكن تواجد المواطنين وخلال نصف ساعة من الان".

وتابع البيان "نسترعي انتباه مواطنينا الكرام مع امنياتنا للجميع بالسلامة الدائمة".