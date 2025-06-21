تكليف قائد جديد للقوة الجوية العراقية

وقال المصدر في حديث لـ ، "أحال ، الفريق إلى التقاعد لبلوغه السن القانوني".

وأضاف المصدر أنه "تم تكليف الفريق غالب الاسدي بمهام قيادة العراقية إضافة إلى منصبه الحالي".