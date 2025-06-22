العراق يطلق سراح نحو 6 آلاف مشمول بالعفو العام

وقال المتحدث الرسمي للوزارة، ، لـ ، إن "المطلق سراحهم من تاريخ تنفيذ لغاية 2025/6/21 بلغ 5817 نزيلاً".وأضاف انه "تم الإفراج عن 999 شخصاً بقرارات أخرى".وفي 21 كانون الثاني الماضي، أتم التصويت عل العام.