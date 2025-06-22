حقيقة نصب رادارات امريكية في البصرة

وأوضحت الشركة، في بيان، أن "شركة KBR متعاقدة مع حصراً لمتابعة تنفيذ المشاريع في الحقل، مؤكدة أن إدارة الحقل تتم بالكامل من قبل الملاكات الوطنية التابعة لشركة نفط ، دون أي تدخل خارجي في المهام التشغيلية".وشددت الشركة على أنه “لا توجد أية رادارات منصوبة من قبل شركة KBR”، معتبرة ما ورد في هذا الشأن “خبراً عارياً عن تماماً ولا يمت للواقع بصلة”.