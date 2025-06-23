برتبة لواء.. اعتقال "ضابط نرويجي مزيف" في بغداد

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "قوة امنية القت القبض على شخص انتحل صفة ضابط برتبة لواء داخل أحد المقرات التابعة لوزارة الداخلية ضمن جانب ".وأضاف انه "ضبط بحوزته جواز سفر نرويجي مزور، وتم إيداعه التوقيف اجراء اصولي".