عمليات بغداد تغلق عددا من المعامل وكور صهر المعادن في الرصافة

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، إنه "تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، تواصل (٢٤١٢٨٥) وبهدف تقليل التلوث البيئي الحاصل نتيجة انبعاث الغازات والروائح المرافقة لعمليات الإنتاج، واستكمالاً لعمليات تدقيق (المصانع والمعامل وكور صهر المعادن) وغلق غير المجازة، بالاشتراك مع مفارز (وزارة البيئة، الدوائر البلدية)".وأضافت القيادة، أن "المفارز أغلقت عددا من المعامل المخالفة للضوابط البيئية والصحية وشروط السلامة والأمان وتعمل بدون موافقات أصولية لما تسببه من ضرر على صحة وسلامة المواطنين في جانب ".