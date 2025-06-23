الإطاحة بمتهمَين بسرقة 126 لغما في البصرة

وذكر المصدر في تصريح للسومرية نيوز، أن "استخبارات وأمن اعتقلت متهمَين اثنين بسرقة 124 لغمًا ومتفجرات حربية من أحد مواقع الجنوبية".وتابع أن "القوات الأمنية شرعت بالتحقيق في عملية السرقة".