مصدر أمني: القواعد الأمريكية في العراق لم تتعرض لأي هجوم حتى الآن

وقال المصدر لـ ، إنه "لا يوجد استهداف حتى الآن لقاعدة في وقاعدة حرير في وفكتوريا في التي تشغلها قوات أمريكية".وأضاف، ان "جميع العاملين في هذه القواعد وكذلك في في بغداد نزلوا إلى الملاجئ المحصنة".وأشار إلى أن "صافرات الإنذار فعلت في بالتزامن مع قيام بقصف قاعدة العديد الجوية الأمريكية في ".‌‏وكانت وسائل إعلام إيرانية أعلنت، مساء اليوم الاثنين، بداية الرد على أميركا بضرب قاعدة العديد في قطر وقواعد في .