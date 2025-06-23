سقوط مقذوف من طائرة مسيرة في كركوك

افاد مصدر أمني، مساء الاثنين، بسقوط مقذوف من طائرة مسيرة في .

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وقال المصدر في حديث لـ ، "مقذوف من طائرة مسيرة قرب قرية قزنفر ناحية قرب الطريق الواصل الى ". ولم يذكر المصدر المزيد من التفاصيل.