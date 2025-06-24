بطائرتين مسيرتين.. استهداف قاعدة عين الاسد في الانبار

افاد مصدر امني، فجر الثلاثاء، استهداف قاعدة عين الجوية بطائرتين مسيرتين.



وقال المصدر لـ ، إنه "بالساعة 4:00 بتاريخ 24/6/2025 تم استهداف قاعدة عين الجوية بطائرتين مسيرتين".

واضاف، أنه "تمت معالجة الامر من قبل انظمة الدفاع الجوي الامريكي".

وفي وقت سابق،أفاد مصدر أمني أخر ، بتعرض مواقع عسكرية وأخرى لتواجد القوات الأمريكية في إلى سلسلة من الهجمات، شملت هجوماً بمسيّرات، واخر بصواريخ دون تسجيل إصابات.

وكان هجوم بطيران مسير استهدف قاعدة شمالي ، استهدف راداراً امريكياً، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات، فضلاً عن وجود هجمات مشابهة على قاعدة الإمام علي جنوبي العراق لراداد ثاني، وأخرى في قاعدة بلد بمحافظة