بتهمة "اضرار الامن القومي".. "رادار التاجي" يلقي بمحلل سياسي عراقي في السجن

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة بعدم التهاون مع كل من يعود بالضرر على حالة الأمن والاستقرار التي يشهدها بلدنا العزيز، وعلى خلفية نشره تدوينية تحريضية تعمد بها الإساءة والتشهير بالمؤسسة الأمنية، وما ينطوي على ذلك من إضرار بالأمن القومي، جرى صباح اليوم تنفيذ مذكرة قبض قضائية بحق الناشط الاعلامي (عباس فلاح العرداوي)".وأوضحت الوزارة أنّ "حرية التعبير حق مكفول عملت على حمايته وتعزيز أسسه القانونية, إلا أن هذه الحرية تقف عند حدود والمصالح العليا للبلاد".وشددت على أن "مؤسسات الدولة لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية والتصدي بحزم لكل من يتسبب بأي ضرر على أو يسعى من أجل تعكير الاستقرار العام في البلاد".