وزير الداخلية يترأس مؤتمراً موسعاً لمناقشة تطبيق خطة الأمن المناطقي

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، إن "المؤتمر شهد حضور الوكلاء والمستشارين والمدراء العامين في مفاصل وتشكيلات الوزارة والمعنيين بتطبيق هذه الخطة، بهدف تعزيز الأمن والاستقرار".وأضافت الوزارة، أن "الوزير استمع إلى إيجاز مفصل للمحافظات المشمولة بالمناقشة خلال هذا المؤتمر وهي (ذي قار، الأشرف، ديالى) من قبل اللجان المشكلة لهذا الغرض".وأكد الوزير أن "هذه التجربة الرائدة تعتمد على تطبيق القيادة والسيطرة المركزية لدى أقسام الشرطة التي تكون في إمرتها جميع في المحافظة".ووجه الوزير، بـ"سرعة إنجاز الأعمال الموكلة بهذه اللجان لكي تعزز الاستقرار وتحفظ هيبة القانون".