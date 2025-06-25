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بعد عقد من "المرتبة الأخيرة".. العراق يحقق أفضل مرتبة بتاريخه في مؤشر السلام العالمي
أمن
2025-06-25 | 05:53
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,515 شوهد
السومرية نيوز
حل
العراق
في اعلى مستوى تاريخي له بمؤشر السلام العالمي منذ انطلاق المؤشر منذ 17 عاما، حيث يستمر العراق بالتقدم التدريجي في المؤشر منذ 2020، ليحقق الان رقما قياسيا كأحسن موقع حصل عليه منذ 2008 وحتى الان.
يقيس مؤشر السلام العالمي 23 معيارا مختلفا مثل كثافة الجرائم ووصول المدنيين الى الأسلحة وعدد وفيات الصراعات الداخلية وعدم الاستقرار السياسي وغيرها من المؤشرات، ويعطي نقاطا من اصل 5 نقاط لكل معيار للوصول الى النتيجة النهائية.
وبحسب تقارير المؤشر التي تتبعتها
السومرية نيوز
بشكل خاص، حصل
العراق
على نقاط بلغت 2.8 نقطة من 5، وذلك في تقرير مؤشر السلام العالمي لعام 2025، وهو افضل عدد نقاط يحصل عليها طوال الـ17 عاما الماضية ومنذ انطلاق تقارير مؤشر السلام العالمي، حيث كلما انخفضت النقاط تكون النتيجة افضل.
وبهذه النقاط جاء العراق بالمرتبة 147 من اصل 163 دولة، وهي افضل مرتبة يحصل عليها على الاطلاق منذ 2008، كما حقق قفزة عن تقرير 2024 الذي كان فيها العراق بالمرتبة 150، مقارنة بالمرتبة 153 في عام 2023، والمرتبة 158 عام 2022، وادنى مرتبة حققها العراق كانت عام 2016، حيث جاء بالمرتبة 163 والأخيرة.
وتظهر البيانات ان تقدم العراق بمؤشر السلام جاء بفعل تغير نسبي في نقاط بعض الحقول، حيث انخفضت نقاط مستويات الإرهاب السياسي وعدم الاستقرار السياسي وتأثير الإرهاب والوفيات الناجمة عن الصراعات الداخلية، أي ان العراق حقق تقدما بهذه المجالات مما دفع لتقدمه لاعلى مستوى حصل عليه بمؤشر السلام منذ 17 عاما.
وكانت أسوأ نقاط حصل عليها العراق في حقول عدد عناصر الشركة لكل 100 الف نسمة، وإمكانية الحصول على الأسلحة الصغيرة، والجريمة العنيفة، حيث حصل العراق على درجة كاملة (5/5) في هذه الحقول، ما يجعلها أسوأ المعايير من ضمن 23 معيارا.
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