اتلاف 1654 مخلفا حربيا في النجف

أفاد مصدر محلي، مساء الأربعاء، باتلاف 1654 مخلفا حربيا في .​

وقال المصدر في حديث لـ ، "تم هذا اليوم اتلاف 1654 مخلفا حربيا ومبرزا جرميا من قبل الدفاع المدني ".

وأضاف المصدر "دون وقوع اصابات بشرية تذكر".