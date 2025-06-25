"والي وعسكري الرياض".. القضاء على داعشيين في وادي زغيتون بكركوك

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ ، انه "استمرارا بسلسلة الانتصارات المتلاحقة التي تحققها قواتنا العسكرية والامنية والاستخبارية في مسعى ملاحقة ما تبقى من خلايا المنهزمة وتعزيز اسس الاستقرار الامني والسلم المجتمعي في البلاد وبعملية استخباراتية ونوعية مميزة وبكمين محكم استمر لأربعة ايام متتالية واصل فيها الرجال الليل بالنهار في المتابعة والتحري الدقيق ، تمكن أبطال جهاز مكافحة الارهاب في قاطع " " من قتل عنصرين مهمين من عناصر داعش الأرهابي احدهما يدعى ( والي ) والآخر ( عسكري الرياض )".واشارت الى انه "نجحت القوة المنفذة للواجب من الاستيلاء على أسلحتهم ومعداتهم وبعض المواد الفنية والأجهزة والمبرزات الجرمية".