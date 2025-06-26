خطة لوزارة الداخلية تتضمن إنارة ونشر كاميرات مراقبة بمقبرة وادي السلام في النجف

وقال اللواء ذياب في مؤتمر صحفي مشترك مع المتحدث باسم الداخلية وحضرته، ، إن "مقبرة وادي السلام ستحظى بإنارة وكاميرات وزيادة في إعداد الشرطة"، مبينا ان "هذه الخطة مقدمة من قبل ".وأضاف اللواء ذياب، أن " تشهد منذ يوم أمس توافد أعداد كبيرة من الزوار لإحياء زيارة الأول من محرم"، مشيرا الى ان "القوات الأمنية عززت من تواجدها الأمني بتطويق المنطقة القديمة بالكامل من دون أي مظاهر مسلحة".