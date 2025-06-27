بغداد.. اعتقال شخصين لقيامهما بالرمي العشوائي وترويع المواطنين (فيديو)

– أمن



أعلنت قيادة شرطة بغداد/ ، اليوم الجمعة، اعتقال شخصين ظهرا على مواقع التواصل الاجتماعي، وهما يقومان برمي الرصاص في الهواء بشكل عشوائي.

وذكرت القيادة في بيان، إنه "تم تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر قيام شخصين بإطلاق العيارات النارية في الهواء، ما تسبب بترويع المواطنين وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر".



وأضاف البيان، "على الفور، وبناءً على توجيهات قائد شرطة ، تم تشكيل فريق عمل مشترك، وبجهود سريعة، تمكّنت القوة من تحديد الأشخاص المطلوبين وإلقاء القبض عليهما، وضبط بندقيتين نوع كلاشنكوف بحوزتهما، وتم إيداعهما التوقيف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما".