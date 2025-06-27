بغداد.. كمين يطيح بمبتز مطلوب لإحدى المحافظات

وذكر بيان للقيادة، أن "عملية الإطاحة جاءت بالمتهم بعد ورود امر قبض بحقه صادر من إحدى المحافظات، لقيامة بابتزاز مواطنة وتهديدها بالتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفور ورود البلاغ، وجه قائد شرطة اللواء الحقوقي حمد بتشكيل فريق عمل بإشرافه الشخصي وبمتابعة معاون قائد شرطة بغداد الكرخ العميد ، وبالفعل شرعت قوة مختصة من مركز شرطة الحرية و استخبارات الحرية والقوة الماسكة للأرض، بتتبع الحسابات الإليكترونية للمتهم والتعرف عليه وتحديد مكان تواجده وبجهود دقيقة تم نصب كمين محكم أسفر عن إلقاء القبض عليه".وأضاف البيان، أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفق أحكام المادة الخاصة بالابتزاز الإلكتروني، وتم توقيفه على ذمة التحقيق تمهيداً لعرضه على القضاء لينال جزاءه العادل".