لجنة المحتوى الهابط تتخذ إجراءات بحق مثيري الطائفية والكراهية

وقال المصدر لـ نيوز، إن "لجنة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية باشرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق عدد من المحرضين على الطائفية والكراهية".

وأضاف أن "اللجنة عازمة على اتخاذ إجراءات صارمة وحازمة ضد كل من يروّج لمثل هذه الخطابات".







وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "لجنة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية باشرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق عدد من المحرضين على الطائفية والكراهية".

وأضاف أن "اللجنة عازمة على اتخاذ إجراءات صارمة وحازمة ضد كل من يروّج لمثل هذه الخطابات".





وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "لجنة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية باشرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق عدد من المحرضين على الطائفية والكراهية".

وأضاف أن "اللجنة عازمة على اتخاذ إجراءات صارمة وحازمة ضد كل من يروّج لمثل هذه الخطابات".







وقال المصدر لـ ، إن " في باشرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق عدد من المحرضين على الطائفية والكراهية".وأضاف أن "اللجنة عازمة على اتخاذ إجراءات صارمة وحازمة ضد كل من يروّج لمثل هذه الخطابات".