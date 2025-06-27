ضابط قوات خاصة عراقي يحصل على شهادة مرموقة من الصين

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، إن "الضابط في العراقية، الملازم أول (قوات خاصة) حيدر باسم ربيع، حصل على شهادة شرف مرموقة من قائد فيلق المتدربين الأجانب الأول (قسم التدريب الأجنبي) خلال مشاركته في دورة مدرب الرياضة العسكرية التي عُقدت في بجمهورية الشعبية".وأضافت أن "الضابط العراقي تميز بأدائه الاستثنائي خلال الدورة، ما دفع قيادة المركز إلى إدراج اسمه وصورته في لوحة الشرف الخاصة بالأكاديمية، تقديرًا لكفاءته العالية والتزامه المثالي بمعايير التدريب".وتابعت أن "هذا التكريم يأتي ليعكس المستوى المتقدم الذي تظهره القوات الخاصة العراقية في المحافل الدولية، كما يبرز عمق التعاون العسكري والتبادل المعرفي بين وجمهورية الصين الشعبية في مجال تطوير القدرات القتالية والتدريب المتخصص".