الديوانية.. شاب يعاني من مرض نفسي يقتل والده بالرصاص ويصيب شقيقته

وقال المصدر لـ ، إن "شاباً يعاني من مرض نفسي يسكن قضاء آل (65 كم شرقي الديوانية) فتح النار مساء اليوم على والده ما أدى إلى مقتله على الفور إثر إصابته برصاصة في الرأس، وأصاب شقيقته برصاصة في الساق".وأضاف، ان "الشاب لاذ بالفرار إلى جهة مجهولة، في حين وصلت الشرطة إلى مكان الحادث".