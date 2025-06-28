جهاز المخابرات ينفي مقتل مواطن عراقي في السيدة زينب: توفي بجلطة

وقال الجهاز في بيان ورد لـ ، إنه "تنفيذاً لتوجيهات للتحقق مما تم تداوله في منصات التواصل الاجتماعي عن تعرض مواطن عراقي للقتل في منطقة بالعاصمة السورية دمشق لدوافع طائفية، تم تشكيل فريق عمل مختص بالتنسيق مع هناك".وأضاف "بعد التحري الميداني ومقابلة عدد من الشهود العيان والكشف على جثة المتوفى تبيّن أنه من مواليد 1952 وكان يعاني من أمراض مزمنة ولم يتعرض للاعتداء أو القتل ولم تظهر عليه آثار تعذيب، وتوفي في منزله بتاريخ 27 حزيران 2025، وتم نقله إلى في منطقة السيدة، فيما أكدت إدارة المستشفى وفق تقرير طبي أن الوفاة كانت بسبب جلطة قلبية".ودعا إلى "منصات التواصل الاجتماعي توخي الدقة وإعتماد المصادر الرسمية في نقل الأخبار حفاظاً على السلم المجتمعي"، مؤكداً أن "أمن المواطن العراقي داخلياً وخارجياً في مقدمة أولوياته ومهامه".وكانت قد تداولت بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي، انباء عن مقتل مسن عراقي طعناً بالسكاكين في منطقة السيدة مساء أمس الجمعة.