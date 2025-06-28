بغداد.. اندلاع حريق في منطقة الكرادة (صور)

وقال المصدر لـ ، إن "حريقاً متوسطاً اندلع، مساء اليوم، في مساحة من والقصب ضمن مقتربات نهر من جهة ".وأضاف، ان "فرق الدفاع المدني وصلت إلى مكان الحريق لإخماده".