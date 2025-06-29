عمليات بغداد تعلن اعتقال 3 أطراف مشاجرة في منطقة الشعب

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، إنه "ضمن الخطط المرسومة لتعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على المنجز الأمني المتحقق في العاصمة، شرعت تشكيلات قطعاتنا الامنية في وزارتي الدفاع والداخلية، بتنفيذ ممارسات امنية واسعة للبحث والتفتيش المناطقي بإسناد الأجهزة والوكالات الاستخبارية".وأضافت القيادة، أن "العملية نتج عنها القاء القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم ثلاثة اطراف مشاجرة مسلحة في وضبط الاسلحة والاعتدة غير المرخصة التي بحوزتهم خلال ٢٤ ساعة الماضية".ولفتت القيادة الى "تسليم المتهمين والمواد المضبوطة الى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقهم".