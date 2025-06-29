مقتل شاب داخل سيارته في كركوك

وقال المصدر في حديث لـ ، "قتل شاب داخل سيارته في منطقة بنجا علي بمدينة ، بالقرب من جامع بوخاري، بعد ان تعرض الى اطلاقات نارية".

وأضاف المصدر "حسب المعلومات أن الضحية من سكان قضاء ، وقتل نتيجة للخلافات الاجتماعية"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.