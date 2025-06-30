مقتل 3 إرهابيين واعتقال 2 شرقي صلاح الدين

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، إنه "بعملية نوعية استندت الى معلومات استخبارية ومتابعات دقيقة لأبطال جهاز مكافحة الارهاب في سعيهم الدائم لاجتثاث بقايا اذناب الارهاب لتطهير كامل التراب الوطني وبالتعاون مع مديرية عمليات جهاز اسايش اقليم كوردستان، تمكن ابطال الجهاز في فوجي مكافحة ارهاب سليمانية وكركوك وبكمين محكم من قتل ثلاثة ارهابيين اثنان منهم يعملون بمناصب ما يسمى امري قواطع والثالث امر كتيبة في منطقة مرتفعات بلكانة قاطع شرقي الحدود الفاصلة مع بالإضافة الى القاء القبض على اثنين اخرين".وأضافت القيادة، أن "العملية أسفرت أيضا عن ضبط كميات من الأسلحة والاعتدة والمواد اللوجستية التي كان يستخدمها الارهابيون, واكدت الاجهزة الامنية المعنية ان الواجب لا زال مستمرا بإشراف القيادات الميدانية لتنفيذ حملات تفتيش وتحري دقيقة في المنطقة" .