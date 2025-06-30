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مقتل 3 إرهابيين واعتقال 2 شرقي صلاح الدين
أمن
2025-06-30 | 05:13
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
273 شوهد
السومرية نيوز
– أمن
أعلنت
قيادة العمليات المشتركة
، اليوم الاثنين، مقتل 3 إرهابيين واعتقال إثنين في منطقة بلكانة شرقي
محافظة صلاح الدين
.
وقالت القيادة في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، إنه "بعملية نوعية استندت الى معلومات استخبارية ومتابعات دقيقة لأبطال جهاز مكافحة الارهاب في سعيهم الدائم لاجتثاث بقايا اذناب الارهاب لتطهير كامل التراب الوطني وبالتعاون مع مديرية عمليات جهاز اسايش اقليم كوردستان، تمكن ابطال الجهاز في فوجي مكافحة ارهاب سليمانية وكركوك وبكمين محكم من قتل ثلاثة ارهابيين اثنان منهم يعملون بمناصب ما يسمى امري قواطع والثالث امر كتيبة في منطقة مرتفعات بلكانة قاطع شرقي
صلاح الدين على
الحدود الفاصلة مع
محافظة كركوك
بالإضافة الى القاء القبض على اثنين اخرين".
وأضافت القيادة، أن "العملية أسفرت أيضا عن ضبط كميات من الأسلحة والاعتدة والمواد اللوجستية التي كان يستخدمها الارهابيون, واكدت الاجهزة الامنية المعنية ان الواجب لا زال مستمرا بإشراف القيادات الميدانية لتنفيذ حملات تفتيش وتحري دقيقة في المنطقة" .
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