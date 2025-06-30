توجيهات من وزير الداخلية بشأن تأمين يوم العاشر من محرم في كربلاء

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ترأس رئيس للزيارات المليونية ، اليوم الاثنين، مؤتمراً موسعاً في لمناقشة جميع الاستعدادات الخاصة بتأمين إحياء ذكرى استشهاد أبي الأحرار الإمام الحسين عليه السلام، بحضور المحافظ و نائب ورئيس اللجنة الخدمية للزيارات المليونية وعدد من القادة الأمنيين من وزارتي الدفاع والداخلية والحشد الشعبي.





واستمع الشمري إلى إيجاز مفصل حول الخطة التنظيمية والتنسيقية وآلية تقسيم القطعات الأمنية على محاور الزائرين لضمان الانسيابية العالية خلال هذه المناسبة المهمة.



كما وجه على أهمية العمل الاستخباري والاستباقي ونشر عجلات الإطفاء داخل وفي محيطها وتنسيق الجهود والتعاون الكبير مع المواطنين وأصحاب المواكب والخدمية والمتطوعين خاصة أن الأمن مسؤولية الجميع. وشدد الوزير على جملة من الموضوعات المهمة في مقدمتها تأمين حركة انسيابية عالية لجموع المعزين والابتعاد عن القطوعات وتوفير أفضل الخدمات لزائري عليه السلام والتنسيق بين القطعات الأمنية وفق رؤية واضحة.كما وجه على أهمية العمل الاستخباري والاستباقي ونشر عجلات الإطفاء داخل وفي محيطها وتنسيق الجهود والتعاون الكبير مع المواطنين وأصحاب المواكب والخدمية والمتطوعين خاصة أن الأمن مسؤولية الجميع.

