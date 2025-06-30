القضاء يصدر حكماً بالإعدام على مرتكبي جريمة إعدام المرجع الصدر والعلوية بنت الهدى

وقال إعلام الجهاز في بيان ورد لـ ، إن " المختصة أصدرت حكماً بالإعدام بحق المجرمين وهيثم ، بعد ثبوت تورطهما في إعدام المرجع الديني الشهيد وشقيقته العلوية بنت عام ١٩٨٠، طالت مجموعة من المواطنين الأبرياء بالإضافة إلى كوادر وأعضاء إبان النظام البائد.وأضاف الجهاز، أن "الحكم جاء في إطار جهود العدالة الانتقالية، وتتويجاً لعمل جهاز الذي تمكن من إلقاء القبض على المتهمين وإجراء التحقيقات اللازمة بإشراف القضاء المختص".