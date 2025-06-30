اعتقال متهمين بارتكاب سرقات متعددة في بغداد

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، إن "مفارز قسم شرطة ومفارز مكافحة اجرام الجديدة تمكنتا من كشف جريمتين طالتا محل كوفي ومطعم وقد اشارت التحقيقات الأولية إلى قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بارتكاب جرائم السرقة، حيث تمت متابعة الحادثين ومن خلال تحليل تسجيلات المراقبة تم التوصل إلى الجناة وتحديد هويتهما بدقة".وأضافت "تم إلقاء القبض عليهما وضبط المسروقات، التي شملت أجهزة إلكترونية، وأجهزة دفع مسبق، بالإضافة إلى الدراجة المستخدمة في الحوادث، والتي تبيّن أنها مسروقة ومستخدمة أيضاً في حادث سرقة آخر ضمن منطقة ".وأشارت إلى "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وتوقيفهما وفق أحكام المادة 446 من قانون العقوبات".