تحقيقات عليا بشأن الهجمات في مطار كركوك ومصفى بيجي

وقال المصدر لـ ، ان "توجيهات صدرت من المراجع العليا بتشكيل وفتح تحقيق عالي المستوى لمعرفة ملابسات ماحدث فجر اليوم في ومصفى ".وأضاف ان "التوجيهات شملت أيضا تحديد مصدر اطلاق المقذوفات والمسيرات".