تنويه عن تفجير في بغداد

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، ان "الجهد الهندسي لقيادة عمليات سينفذ تفجير مسيطر عليه لمقذوف حربي تالف تم العثور عليه في وقت سابق ضمن قضاء المدائن جنوبي العاصمة".وأضاف ان "التفجير سيتم في تمام الساعة ( الحادية عشر صباحاً) من اليوم الثلاثاء".