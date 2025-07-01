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المؤبد بحق تاجر مخدرات في ميسان
أمن
2025-07-01 | 05:43
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
60 شوهد
السومرية نيوز
ـ امني
أصدرت محكمة جنايات
ميسان
، اليوم الثلاثاء، حكما بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.
وذكر إعلام
مجلس القضاء
في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "المدان ضبط بحوزته 914 غرام من مادة الافيون المخدرة بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين".
وتابع، ان " الحكم صدر بحقه استنادا لأحكام المادة 27 / أولا من
قانون المخدرات
والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".
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