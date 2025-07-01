المؤبد بحق تاجر مخدرات في ميسان

وذكر إعلام في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "المدان ضبط بحوزته 914 غرام من مادة الافيون المخدرة بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين".

وتابع، ان " الحكم صدر بحقه استنادا لأحكام المادة 27 / أولا من والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".