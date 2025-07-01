خمسة مصابين بحادث "دموي" في الانبار

وقال المصدر لـ ، إن "حادث سير عنيف وقع قرب سكك الحقلانية ما ادى إلى إصابة (5) أشخاص من أهالي قضاء القائم".واضاف انه "تم نقلهم إلى مستشفى حديثة العام".