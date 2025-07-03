"المحتوى الهابط" يطال شخصية عراقية جديدة (صورة)

وأفادت مصادر أمنية للسومرية نيوز، بأن التابعة لوزارة الداخلية قد اتخذت إجراءات قانونية بحق عمر، زوج الماكيرا الشهيرة (الماكيرا سارة).وتأتي هذه الخطوة في إطار حملة اللجنة المستمرة لمكافحة المحتوى الذي يُعتبر "هابطًا" أو مسيئًا على منصات التواصل الاجتماعي.