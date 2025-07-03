رصد تلاعب كبير في فواتير تحويلات مالية تجارية

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، إنها "رصدت عمليات تحويل مخالف للقانون، بهدف التهرب من دفع الرسوم الكمركية وغسل الأموال من قبل احدى الشركات المستوردة للسيارات".وأضاف "بعد إجراءات التحريات الأصولية، ضُبطت فواتير تجارية لتحويلات مالية مخالفة للقانون بالتعاون والتنسيق مع وتمويل الإرهاب، وبعد استكمال التحريات الأصولية، وعرضت امام قاضي ".وأشارت إلى "اصدار مذكرات قبض وتحري بحق من اقدم على هذا الفعل الذي يجرمه القانون".