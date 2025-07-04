العراق يعلن استهداف احد كبار تجار المخدرات الدوليين

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، انه "ثأرًا لدماء شهدائنا الأبرار الذين ارتقوا خلال أداء واجبهم الوطني يوم أمس، واستمرارًا للعمليات الأمنية الحازمة التي تنفذها تشكيلات ، نفذت ، هذا اليوم، عملية نوعية سريعة وخاطفة في إحدى مناطق جنوب ".وأضافت ان "العملية استهدفت أحد كبار تجار الدوليين، وأسفرت عن ضبط ما يقارب (40) كيلوغراماً من المواد المخدرة الخطرة، شملت مادتي الهيروين والكريستال، إضافة إلى كميات من حبوب الكبتاغون".وذكر ان "العملية تمثل واحدة من أهم الضربات الاستباقية لعصابات تهريب وتجارة المخدرات"، موضحة ان "الواجب لا يزال مستمرًا حتى اللحظة، إذ تواصل القوات الأمنية محاصرة عدد من المتهمين الآخرين ضمن الشبكة ذاتها، تمهيدًا لإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالة".وأكدت انها "ماضية بعزم في مواجهة هذه الآفة"، لافتة الى ان "دماء الشهداء لن تذهب سُدى، وأن معركتنا ضد المخدرات ستبقى مستمرة حتى تطهير أرض العراق من شرورها، حمايةً لشبابنا ومستقبل وطننا".