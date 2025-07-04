مقتل شخص إثر شجار مسلح جنوب شرقي بغداد

وقال المصدر لـ ، إن "مشاجرة وقعت بين عدد من الأشخاص في التابعة لقضاء المدائن جنوب شرقي ، عصر اليوم، دون معرفة أسبابها حتى الآن، وتطورت إلى استخدام المسدس ما أدى لمقتل أحد أطراف المشاجرة".وأضاف، ان "قوة أمنية وصلت إلى مكان الحادث واعتقلت شخصين من المتسببين بالشجار، بينما نقلت جثة المقتول إلى دائرة الطب العدلي".