ميسان.. اعتقال مطلوبين قتلوا امرأة في بغداد

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، إنه "بناءً على توفر المعلومات حوّل وجود متهمين هاربين من ، وبعد التنسيق مع اجرام الشعب تبين ان المتهمين مطلوبين وفق المادة (406) القتل العمد عن جريمة قتل امراة، تم استحصال الموافقات القضائية والشروع بعمليات امنية منفصلة من قبل مكافحة اجرام (شعبة اجرام البلدة)".وأضافت أن العمليات جرت بـ"إشراف مباشر من قبل قائد شرطة اللواء الحقوقي لفته فاخر المحمداوي، وتضمنت مداهمة وتفتيش مكان تواجدهم أسفرت عن الإطاحة بجميع المهتمين المطلوبين والواردة اسمائهم ضمن مذكرات القبض القضائية".وأشارت إلى "اقتياد المتهمين إلى مركز الاحتجاز الامني واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم أصولياً".