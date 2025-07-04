توضيح بشأن سماع دوي انفجارات في السليمانية

وذكر المصدر لـ ، أن الأصوات المرتفعة التي سُمع دويّها في عدد من المناطق بالسليمانية ناتجة عن إطلاق ألعاب نارية.وكانت أنباء متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي قد تحدثت عن وقوع انفجارات مجهولة المصدر، ما أثار حالة من القلق والارتباك بين المواطنين.