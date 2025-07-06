أفاد مصدر أمني، الأحد، بتسجيل أحداث أمنية في أربع محافظات مساء اليوم.

​

محافظة ذي قار

قال المصدر الأمني إن "منزل ضابط برتبة عقيد منسوب إلى تعرض إلى إطلاق نار وتم توجيه قوة أمنية إلى محل الحادث، وتبين عدم وقوع أضرار بشرية أو مادية، مع وجود آثار إطلاق نار على السياج الخارجي".



أشار المصدر الى "اخماد حادث حريق في احد كرفانات الحماية الخاص بمنزل محافظ في قضاء الحي"، مضيفا "على الفور توجهت مفارز الدفاع المدني اخمدت الحريق دون وقوع خسائر بشرية".



محافظة

لفت المصدر الى "القاء القبض على متهم سوري الجنسية يسكن الصوفية عندما كان يستقل دراجة نارية بدون لوحات تسجيل واثناء التفتيش تم العثور على مواد تستخدم للسحر والشعوذة".

وفي حادث آخر، قال المصدر "القاء القبض على متسول سوري الجنسية مع ابنته طفلة يسكن قضاء وتم تسليمه مع ابنته الى شعبة مكافحة الاتجار بالبشر".



أفاد المصدر بـ"انتحار مواطن تولد 1974 عمله مفوض في مديرية شرطة طاقة أثناء الواجب من خلال اطلاق النار على نفسه".